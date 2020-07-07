На продажу выставили Dodge Viper GTS 1996 года

Спорткар, который за 24 года проехал всего 60 километров, продадут на аукционе Bring&Trailer.

Практически новое спортивное купе Dodge Viper GTS в идеальном состоянии появилось в продаже на сайте аукционного дома Bring&Trailer. Ставка приближается к 80 000 долларов США.

Выставленный на продажу Dodge Viper GTS был куплен в 1996 году на заводе в Детройте и относится к первой партии машин второго поколения Viper. Полгода назад спорткар с пробегом всего около 60 километров прошёл полное техническое обслужи­вание с заменой всех расходников, чисткой топливной системы, системы охлаж­дения и заменой аккуму­лятора, обретя состояние нового автомобиля.

Под капотом этого заднеприводного Viper GTS — могучий 8-литровый V10, выдающий 456 л.с. и 664 Нм момента. Коробка передач — 6-ступен­чатая "механика".

Кузов окрашен в характерный для марки синий "металлик" с двумя белыми полосами. Даже покрышки на Dodge Viper GTS сохранились стоковые: Michelin Pilot SX размерностью 275/40 спереди и 335/35 сзади.

Ставка на автомобиль на момент публикации составляла 77 000 долларов США.

В январе нынешнего года другой аукционный дом Bonhams уже выставлял на продажу первый серийный Dodge Viper RT/10. Этот лот был приобретён неизвестным покупателем за $285 500 при оценочной стоимости автомобиля в $125 000.