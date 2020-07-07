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Subaru слегка обновила мощный седан WRX S4

Subaru слегка обновила мощный седан WRX S4
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Новинка получила фирменную систему безопасности EyeSight, которая умеет самостоятельно останавливаться перед препятствиями.

Японский автопроизводитель сообщил о модернизации спортседана Subaru WRX S4.

Его продажи стартуют 20 августа. Компания оставила в прошлом комплектации GT и GT-S.

Им на смену пришла STI Sport EyeSight.

Под капотом WRX S4 STI Sport EyeSight устанавливается оппозитная "четверка" объемом 2,0 литра. Ее мощность составляет 300 л.с. при 5600 оборотов в минуту, крутящий момент — 400 Нм с 2000 до 4800 оборотов в минуту.

Также японский седан оснащен амортизаторами Bilstein и передними сиденьями Recaro.

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Одновременно с анонсом новой версии Subaru объявила о завершении продаж спецверсии S4 STI Sport #, представленной в конце мая. Напомним, такой автомобиль получил небольшие изменения во внешности.

Новая губа переднего бампера и слегка измененный диффузор сзади призваны улучшить аэродинамические показатели. Установлен иной воздушный фильтр, который создает меньшее сопротивление воздуху. Интегрирована выпускная система с большей пропускной способностью. Эти особенности позволяют двигателю более свободно "дышать".

Благодаря этому пиковая тяга должна возрасти на 10%.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Subaru WRX S4.

Автор:

Телеграф
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