Обновленную Hyundai Elantra N Line готовят к дебюту: каких трансформаций ождать

Hyundai выпустил серию визуализаций, демонстрирующих грядущую Elantra N-Line со спортивной внешностью и улучшенной производительностью.

Hyundai Elantra N-Line, которая также будет продаваться на некоторых рынках как i30 Sedan N-Line, отличается уникальной версией каскадной радиаторной решетки Hyundai, которая придает автомобилю новое выразительное "лицо".

По обе стороны от этой большой решетки расположены характерные воздухозаборники, а на самой решетке находится значок N Line. Кроме того, модель получила новые серебристые и черные 18-дюймовые колеса, тонкие доработки боковых юбок, отделанных черным глянцем, а также новые корпуса зеркал, увеличенные тормоза, двойные выхлопные трубы, тонкий спойлер багажника и задний диффузор.

"Elantra N Line предлагает более агрессивный дизайн, который включает фирменные красные акценты N Line внутри и снаружи по привлекательной цене", — сказал Томас Шемера, глава подразделения Hyundai Motor Group. "Это определенно удовлетворит тех, кто хочет присоединиться к сообществу Hyundai N".

Еще в апреле автопроизводитель утверждал, что в качестве силовой установки для Elantra N-Line будет использоваться двигатель с турбонаддувом. Есть большая вероятность, что речь идет о том же 1,6-литровом четырехцилиндровом турбомоторе хэтчбека Elantra GT N Line (i30 N Line), который производит 201 л.с. и предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой трансмиссией двойная муфта, приводящими в действие передние колеса.