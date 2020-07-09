Компания Bugatti готовится к дебюту новой версии Chiron

Недавно Bugatti представил несколько довольно мощных и быстрых вариантов Chiron. За последние года ассортимент Chiron был несколько расширен за счет версий Sport, Super Sport 300+, Pur Sport.

Стало известно, что французская компания начала испытания нового варианта Chiron.

Однако, еще не совсем понятно, что же конкретно готовит автопроизводитель. Эксперты предполагают, что в создании у автопроизводителя имеется еще одна новая версия, так как на публике была замечена "смесь из двух вариантов".

Отметим, что на самом деле все версии Chiron на внешний вид все похожи на Chiron, однако между ними все таки имеются конструктивные отличия. Прототип на опубликованных снимках, скорее всего, получает элементы дизайна как от Chiron Super Sport 300+, так и от Chiron Pur Sport.

Передняя часть тестовой модели представляет сходство с Chiron Super Sport 300+. Отметим, что хоть и в задней часть нет диффузора Pur Sport, однако она получает сопоставимые центрально расположенные выхлопные трубы.