Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Джош Бролин станет отцом в четвертый раз
Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Mercedes-Benz GL-Class поступил в продажу

Mercedes-Benz GL-Class поступил в продажу
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Первые продажи Beijing BJ90 начались в Китае еще в 2017 году, тогда он был доступен только для государственных закупок.

Китайский концерн BAIC вывел на рынок внедорожник Beijing BJ90. Автомобиль во многом напоминает премиальный немецкий Mercedes-Benz GL-Class.

Первые товарные образцы начали поступать к дилерам марки в Китае в четверг, 9 июля. Подчеркнем, что определенное копирование с премиального Mercedes было согласовано официально.

Из экстерьера отличия от Mercedes-Benz GL-Class минимальные – отметим иную конструкцию радиаторной решетки и модернизированные бамперы, а также другой дизайн передних и задних фар.

Габариты автомобиля составляют 5171х1995х1860 мм при колесной базе в 3 100 мм. Салон автомобиля имеет роскошное исполнение – отметим декоративные вставки на передней панели из благородных материалов, стильную форму руля с символикой марки и большой экран мультимедийного комплекса.

Вместо классического рычага КПП используется поворотная шайба, а центральный подлокотник получился широким и комфортным. Из повышенного комфорта отметим также возможность электрорегулировки передних сидений с помощью специальных клавиш на центральной консоли.

Компания Bugatti готовится к дебюту новой версии Chiron

Моторная гамма Beijing BJ90 состоит из двух силовых агрегатов. Отметим, что оба двигателя являются оригинальными от Mercedes-Benz.

"Младший" мотор при 3,0-литровом объеме способен развивать 333 л.с., а более мощный 4,0-литровый двигатель имеет отдачу в 422 л.с. Работают моторы в тандеме с 9АКПП и системой полного привода.

топлива на борту MV Golden Ray весьма велико, что чревато взрывами и пожаром при разрезании корпуса корабля.

Заплатить за Beijing BJ90 придется очень немалую сумму – базовая версия обойдется в 998 000 юаней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Продажи авто, Mercedes-Benz GL-Class.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Заседание ТКГ: в ОБСЕ напомнили, что боевики до сих пор блокируют работу СММ
05 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь