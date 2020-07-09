Mercedes-Benz GL-Class поступил в продажу

Первые продажи Beijing BJ90 начались в Китае еще в 2017 году, тогда он был доступен только для государственных закупок.

Китайский концерн BAIC вывел на рынок внедорожник Beijing BJ90. Автомобиль во многом напоминает премиальный немецкий Mercedes-Benz GL-Class.

Первые товарные образцы начали поступать к дилерам марки в Китае в четверг, 9 июля. Подчеркнем, что определенное копирование с премиального Mercedes было согласовано официально.

Из экстерьера отличия от Mercedes-Benz GL-Class минимальные – отметим иную конструкцию радиаторной решетки и модернизированные бамперы, а также другой дизайн передних и задних фар.

Габариты автомобиля составляют 5171х1995х1860 мм при колесной базе в 3 100 мм. Салон автомобиля имеет роскошное исполнение – отметим декоративные вставки на передней панели из благородных материалов, стильную форму руля с символикой марки и большой экран мультимедийного комплекса.

Вместо классического рычага КПП используется поворотная шайба, а центральный подлокотник получился широким и комфортным. Из повышенного комфорта отметим также возможность электрорегулировки передних сидений с помощью специальных клавиш на центральной консоли.

Моторная гамма Beijing BJ90 состоит из двух силовых агрегатов. Отметим, что оба двигателя являются оригинальными от Mercedes-Benz.

"Младший" мотор при 3,0-литровом объеме способен развивать 333 л.с., а более мощный 4,0-литровый двигатель имеет отдачу в 422 л.с. Работают моторы в тандеме с 9АКПП и системой полного привода.

топлива на борту MV Golden Ray весьма велико, что чревато взрывами и пожаром при разрезании корпуса корабля.

Заплатить за Beijing BJ90 придется очень немалую сумму – базовая версия обойдется в 998 000 юаней.