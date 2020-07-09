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Toyota официально представила новый кроссовер Corolla Cross

Toyota официально представила новый кроссовер Corolla Cross
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Мировая премьера модели состоялась сегодня в Таиланде, где и стартовали продажи. В дальнейшем Corolla Cross будет запущен и на других мировых рынках.

Toyota Motor Corporation добавила новый компактный внедорожник Corolla Cross в модельный ряд Corolla.

С момента своего запуска в Японии в 1966 году, серия Corolla разошлась тиражом в общей сложности 48 миллионов единиц в более чем 150 странах и регионах по всему миру; это самый продаваемый автомобиль Toyota. Corolla продолжает развиваться в соответствии с потребностями времени и регионов, в которых она продается.

Поскольку "Corolla Meets SUV" является ключевой фразой при разработки Corolla Cross, модель была разработана как новый тип внедорожника, который сочетает в себе достойные экстерьер и практичность, превосходящие ожидания клиентов. Платформа TNGA (GA-C) позволила Corolla Cross сжелать передвижение на модели более комфортным и тихим.

В дополнение к исключительному комфорту Corolla Cross получил просторную кабину, удобную посадку и выход из автомобиля, место для багаж+а и оборудование для обеспечения безопасности, унаследованное от серии Corolla. Таким образом, новая модель реализует комфорт, полезность и душевное спокойствие для клиентов.

"Теперь, когда Corolla Cross присоединился к семейству Corolla, мы искренне надеемся, что наши клиенты тепло встретят автомобиль, который станет частью их семей. Мы хотим, чтобы Corolla Cross мог помочь клиентам в создании новой истории, загружая в свой автомобиль людей, которые важны для них, багаж и их мечты на будущее", - говорится в пресс-релизе.

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Благодаря использованию платформу TNGA (GA-C) автомобиль оснащен торсионной подвеской, просторной кабиной и увеличенным багажным отделением, объем которого составляет 487 литров.

Всего покупателям предложат две версии модели - с гибридной и бензиновой силовыми установками. В них используется 1,8-литровый мотор. Мощность бензиновой силовой установки составляет 72 л.с., а суммарная отдача гибридной силовой установки равна 122 л.с.

Операция предстоит непростая: по мнению специалистов, количество топлива на борту MV Golden Ray весьма велико, что чревато взрывами и пожаром при разрезании корпуса корабля.

В качестве трансмиссии для обычной версии используется роботизированная трансмиссия, а в гибридной - электрическая бесступенчатая коробка передач.

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Автомобили, Toyota, Авто, Corolla Cross.

Автор:

Телеграф
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