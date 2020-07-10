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Таинственный гибрид Flying Spur от Bentley начали тестировать

Таинственный гибрид Flying Spur от Bentley начали тестировать
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Хотя на первый взгляд модель не выглядит какой-то особенной, она оснащена портом для зарядки на заднем крыле со стороны водителя.

Крышка топливного бака, напомним, расположена на стороне пассажира рядом с центральной стойкой.

Это означает, что перед нами плагин-гибридный вариант.

Кроме того, модель оснащена выхлопной системой с четырьмя выхлопными трубами вместо двойного выхлопа, используемого на моделях с 6,0-литровым W12 с двумя турбинами мощностью 626 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Есть предположение, что это высокопроизводительный вариант Flying Spur, хотя четыре трубы у Bentley не всегда указывают на мощность.

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Остается много вопросов, но ожидается, что будущая модель поделится своей силовой установкой с Porsche Panamera. Если это обычный PHEV, он может иметь 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор, который дает ему общую мощность около 456 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Конечно, если это Flying Spur Speed, он может использовать ту же трансмиссию, что и Panamera Turbo S E-Hybrid.

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Bentley, Авто, Flying Spur.

Автор:

Телеграф
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