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Расширение Kia: Семейка Ceed пополнилась гибридами

Расширение Kia: Семейка Ceed пополнилась гибридами
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Южнокорейская компания Kia обновила модельную линейку Ceed.

Теперь хетчбеки и универсалы оснащаются умеренно-гибридными силовыми установками MHEV на базе 1,6-литрового турбированного дизельного мотора CRDi Smartstream.

В новом агрегате двигатель внутреннего сгорания работает в паре с простейшим стартер-генератором с ременным приводом от коленвала, питание которого обеспечивает маленькая крохотная литий-полимерная батарея, расположенная в нише вместе запасного колеса.

По данным специалистов, принцип работы не отличается от других подобных установок. Электрическая составляющая улучшает динамические показатели при наборе скорости, а также активирует ДВС после того, как он был отключен технологией «старт/стоп».

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Отмечается, что новая система комплектуется не только 7-диапазонной роботизированной коробкой передач 7DCT, но также работает совместно с 6-скоростной механической коробкой передач.

Новая дизель-электрическая установка будет предлагается в двух исполнениях с разной мощностью. В первом случае гибридный Kia Ceed будет выдавать 115 л.с. и 280 нм крутящего момента, а во втором исполнении отдача составит 136 л.с. и 320 Нм.

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Авто, Kia, Kia Ceed, Ceed.

Автор:

Телеграф
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