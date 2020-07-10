В Opel решили слегка обновить фирменный логотип

Как и Volkswagen, слегка обновивший логотип своего бренда в прошлом году, Opel тщательно продумал эмблему.

Знаменитую "молнию", предназначенную для украшения всех будущих моделей немецкого автопроизводителя, теперь окружает более тонкое кольцо с надписью "Opel" в нижней части.

Вице-президент Opel по дизайну Марк Адамс сравнивает надпись с "гравировкой на ювелирном изделии". Сама молния, похоже, не сильно изменилась, за исключением того, что теперь она имеет более плоскую поверхность.

"Окружающее кольцо стало тоньше, элегантнее, точнее и выразительнее. Это подчеркивает вспышку еще больше. Все детали очень острые с очень маленьким радиусом", — говорит Марк Адамс.

Логотип с изображением молнии в круге украшает все модели Opel с 1963 года.

Как и передняя панель Opel Vizor, дебютировавшая на новом Mokka, модернизированный значок Blitz будет использоваться всеми будущими автомобилями немецкого бренда.