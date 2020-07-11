Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель

Jeep Gladiator обзавелся новым дизельным мотором

Jeep Gladiator обзавелся новым дизельным мотором
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Помимо двигателя EcoDiesel V6, Gladiator также будет оснащен более жесткими осями Dana 44 спереди и сзади, которыми обычно комплектуют грузовик во внедорожной версии Rubicon.

Согласно недавнему заявлению представителей бреда, для среднеразмерного пикапа Gladiator образца 2021 модельного года будет доступен 3,0-литровый EcoDiesel V6.

Как и в случае с внедорожником Wrangler 2020, этот дизельный двигатель семейства EcoDiesel будет производить 260 лошадиных сил (600 Нм) и работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Продажи новинки начнутся в третьем квартале 2020 года.

Известно, что в комплектациях Sport и Overland будет использоваться полноприводная система Command-Trac с частичным передаточным отношением 2,72:1. Исполнение Rubicon имеет систему полного привода Rock-Track с соотношением 4:1 в диапазоне низких оборотов.

В 3.0-литровом EcoDiesel V6 используется блок цилиндров, отлитый из уплотненного графитового железа. Угол между "банками" цилиндров составляет 60 градусов. Коленчатый вал и шатуны были изготовлены из кованной стали. Поршни алюминиевые. Существуют двойные распределительные валы с цепным приводом с четырьмя клапанами на цилиндр.

ТОП автомобилей, которые могут похвастаться практически нержавеющим кузовом (Фото)

Охладитель наддувочного воздуха двигателя с турбонаддувом расположен у основания решетки радиатора. Крепление находится в том же положении, что и у турбобензиновой силовой установки.

Пока что нет данных о том, сколько может буксировать за собой дизельная версия пикапа. Бензиновые исполнения модели могут похвастать показателем в 3 470 кг.

Компания также пока не обсуждает цены на новый Gladiator EcoDiesel.

В случае с внедорожником Wrangler, при выборе дизельного мотора, к цене добавляется 6 000 долларов, что составляет 4 000 долларов за двигатель и 2 000 долларов за автоматическую коробку передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Jeep Gladiator.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
05 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь