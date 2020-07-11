Jeep Gladiator обзавелся новым дизельным мотором

Помимо двигателя EcoDiesel V6, Gladiator также будет оснащен более жесткими осями Dana 44 спереди и сзади, которыми обычно комплектуют грузовик во внедорожной версии Rubicon.

Согласно недавнему заявлению представителей бреда, для среднеразмерного пикапа Gladiator образца 2021 модельного года будет доступен 3,0-литровый EcoDiesel V6.

Как и в случае с внедорожником Wrangler 2020, этот дизельный двигатель семейства EcoDiesel будет производить 260 лошадиных сил (600 Нм) и работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Продажи новинки начнутся в третьем квартале 2020 года.

Известно, что в комплектациях Sport и Overland будет использоваться полноприводная система Command-Trac с частичным передаточным отношением 2,72:1. Исполнение Rubicon имеет систему полного привода Rock-Track с соотношением 4:1 в диапазоне низких оборотов.

В 3.0-литровом EcoDiesel V6 используется блок цилиндров, отлитый из уплотненного графитового железа. Угол между "банками" цилиндров составляет 60 градусов. Коленчатый вал и шатуны были изготовлены из кованной стали. Поршни алюминиевые. Существуют двойные распределительные валы с цепным приводом с четырьмя клапанами на цилиндр.

Охладитель наддувочного воздуха двигателя с турбонаддувом расположен у основания решетки радиатора. Крепление находится в том же положении, что и у турбобензиновой силовой установки.

Пока что нет данных о том, сколько может буксировать за собой дизельная версия пикапа. Бензиновые исполнения модели могут похвастать показателем в 3 470 кг.

Компания также пока не обсуждает цены на новый Gladiator EcoDiesel.

В случае с внедорожником Wrangler, при выборе дизельного мотора, к цене добавляется 6 000 долларов, что составляет 4 000 долларов за двигатель и 2 000 долларов за автоматическую коробку передач.