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Skoda представила Octavia RS без электромотора

Skoda представила Octavia RS без электромотора
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Позднее выпустят роскошную Octavia L&K, и на этом смена генерации всех версий модели, растянувшаяся на целый год, будет завершена.

В семействе Skoda Octavia четвертого поколения – очередное пополнение: к 245-сильному "розеточнику" Octavia RS iV добавили еще два спортивных варианта без электромотора и приставки iV в названии – бензиновый и дизельный.

Оба доступны и как лифтбэк, и как универсал.

С технической точки зрения сюрприза не случилось, поскольку такие "Октавии" полностью копируют линейку Volkswagen Golf GTI, GTD и GTE. Бензиновый двухлитровый двигатель выдает 245 л.с. и 370 Нм.

В сочетании с механикой он позволяет развить 100 км/ч за 6,8 секунды, с семиступенчатым роботом – за 6,7 секунды. Привод – только передний. Дизель аналогичного объема мощностью в 200 л.с. (400 Нм) агрегатируется только с роботом, при этом опционально доступен полный привод. Разгон до сотни займет 6,8 секунды.

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Помимо мощных силовых установок, "эрэски" могут похвастаться особым обвесом, опциональными 19-дюймовыми дисками, заниженной на 15 мм спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, спортивными креслами – помимо прочего. В производство такие машины запустят осенью.

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Все по теме:

Автомобили, Авто, Skoda Octavia RS, Новинки авто.

Автор:

Телеграф
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