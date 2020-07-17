Выставили на продажу родстер на базе Mercedes-Benz G-Class

Машина получила название Heuliez Intruder в честь французского ателье, которое его создало.

Необычный автомобиль, который является гибридом легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class и родстера SLK немецкого бренда выставили на продажу.

Известно, что Heuliez Intruder был подготовлен специально для участия в автосалоне в Париже еще в 1996 году. В основе данного автомобиля лежит шасси от Mercedes-Benz G 320, а вот кузов был сделан практически с нуля.

Родстер Mercedes-Benz SLK получил металлическую складную крышу всего четырьмя месяцами ранее, а дебют такой конструкции на автомобилях Ferrari состоялся через 12 лет.

Что касается капота, то под ним находится 3,2-литровый мотор с мощностью 215 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. Отметим, что работает он в сочетании с 4-ступенчатой АКПП и системой полного привода.