Седан Toyota с "акульими плавниками" получил важные обновления: детали

Седан Toyota Avalon получил новую специальную версию Nightshade Edition, которая базируется на комплектации XSE, уже имеющей черные корпуса наружных зеркал, а еще радиаторную решетку и задний спойлер аналогичного оттенка.

При этом Nightshade Edition дополнительно предусматривает затемнённые стёкла, чёрные дверные ручки и антенну на крыше в виде "акульего плавника". Кроме того, новая особая вариация комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными дисками с чёрной отделкой.

Одним из основных новшеств стало появление полного привода, который доступен опционально для версии XLE и ограниченных комплектаций. Полноприводная система может передавать 50% крутящего момента на задние колёса, при этом, как обещает японский производитель, она обеспечит эффективную тягу в случае необходимости.

Обновлённый Avalon оснащается 4-цилиндровым двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 205 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Вместе с мотором функционирует 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

В свою очередь, для клиентов, желающих больше мощности, есть Avalon TRD. Модель имеет 3,5-литровый двигатель V6 отдачей 301 л.с. и 362 Нм крутящего момента. Помимо этого автомобиль комплектуется двойной выпускной системой, пониженной спортивной подвеской и мощными тормозами. Для вариации TRD, в частности, предлагается аэродинамический набор, состоящий из переднего сплиттера, спортивных боковых "юбок" и заднего диффузора.

Что касается гибридного Avalon, то он получил новый литий-ионный аккумулятор и систему оповещения пешеходов на низких скоростях. Гибридный силовой агрегат авто включает 4-цилиндровый мотор на 2,5 литра и два электродвигателя. Суммарная мощность установки составляет 215 л.с.

После обновления Avalon, в частности, пополнилась его цветовая гамма, и расширился перечень доступных вариантов отделки интерьера. Новинка также обзавелась поддержкой Android Auto и портами USB-C, которые заменили USB-A.