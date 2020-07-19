Компания Honda раскрыла время премьеры нового Civic

В 11-м поколении в семействе произойдут определенные перестановки.

Премьера Honda Civic следующей генерации состоится поздней весной 2021 года. Такую информацию подтвердил сам производитель.

На данный момент, десятое поколение начали рассекречивать еще осенью 2015 года с четырехдверного кузова. Как сообщается, новинка сначала дебютирует как седан. Honda пообещала сохранить спортивную версию названия с приставкой Si.

В тоже время принято решение двухдверку с рынка США убрать, так как объем продаж сократился с 16 до 6 процентов.

Также стало известно, что компания собирается убирать из США Fit и трехпедальные "Аккорды". На самом деле их производство было остановлено еще в декабре 2019 года, но на складах еще достаточно таких машин.

Напомним, Компания Nissan готовится выпустить гибридный Qashqai. Новый гибрид появится в рамках европейского авторынка.