Китайский аналог Toyota Tundra получил роскошную версию

Автомобиль во многом напоминает пикап Toyota Tundra, однако не самую последнюю его версию, а ту, что появилась в 2013 году.

Китайская компания по производству автомобилей ZX Auto рассказала об обновлении своего пикапа ZX Terralord.

В продаже новинка должна появиться в августе.

Из внешних отличий от дорестайлинговой версии отметим наличие обновленной решетки радиатора, а также появлением ярких акцентов снаружи.

Интерьер автомобиля получил роскошное исполнение. Отметим наличие кожаной отделки салона, красивую и информативную цифровую приборную панель, а также появление мультимедийной системы с большим тачскрином и набором современных функций.

С технической точки зрения ZX Terralord также преобразился – под капотом установлен 2,4-литровый турбированный мотор с мощностью 218 л.с. от Mitsubishi. Альтернативным вариантом является 2,5-литровый дизельный мотор, способный выдавать 129 л.с. – такой силовой агрегат используется в машинах Isuzu.

Также отметим наличие в базовой комплектации системы полного привода с межосевой муфтой и блокировкой дифференциала сзади. Для переключения режимов на центральном тоннеле установлена удобная поворотная шайба.

Официально цену на ZX Terralord еще не объявили.