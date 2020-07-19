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Китайский аналог Toyota Tundra получил роскошную версию

Китайский аналог Toyota Tundra получил роскошную версию
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Автомобиль во многом напоминает пикап Toyota Tundra, однако не самую последнюю его версию, а ту, что появилась в 2013 году.

Китайская компания по производству автомобилей ZX Auto рассказала об обновлении своего пикапа ZX Terralord.

В продаже новинка должна появиться в августе.

Из внешних отличий от дорестайлинговой версии отметим наличие обновленной решетки радиатора, а также появлением ярких акцентов снаружи.

Интерьер автомобиля получил роскошное исполнение. Отметим наличие кожаной отделки салона, красивую и информативную цифровую приборную панель, а также появление мультимедийной системы с большим тачскрином и набором современных функций.

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С технической точки зрения ZX Terralord также преобразился – под капотом установлен 2,4-литровый турбированный мотор с мощностью 218 л.с. от Mitsubishi. Альтернативным вариантом является 2,5-литровый дизельный мотор, способный выдавать 129 л.с. – такой силовой агрегат используется в машинах Isuzu.

Также отметим наличие в базовой комплектации системы полного привода с межосевой муфтой и блокировкой дифференциала сзади. Для переключения режимов на центральном тоннеле установлена удобная поворотная шайба.

Официально цену на ZX Terralord еще не объявили.

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Все по теме:

Автомобили, Авто, Toyota Tundra, ZX Terralord.

Автор:

Телеграф
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