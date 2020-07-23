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Mitsubishi рассекретила даты дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX

Mitsubishi рассекретила даты дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Североамериканский офис Mitsubishi раскрыл даты премьер пяти ближайших новинок, среди которых кроссоверы Outlander и ASX.

Американское подразделение бренда рассказало о планах по презентациям новых кроссоверов Mitsubishi Outlander и ASX.

Отмечается, что в США в ближайшее время на рынок выйдут обновленные гибрид Outlander PHEV и семейство Mirage.

Кроме того уже осенью этого года Mitsubishi начнет в США продажи компактного Mitsubishi Outlander Sport 2021 года.

В первом квартале 2021 года бренд представит Mitsubishi Eclipse Cross 2022 модельного года. Эта модель получит первое обновление после дебюта еще в 2017 году.

Глобальных перемен данная модель не получит, хотя в тоже время будут пересмотрены комплектации и варианты отделок салона, что конечно же должно сказаться положительно на спросе.

Сообщается, что изменения коснутся передней части кузова, салона и оснащения, в частности, будет установлена новая мультимедиа.

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Также еще одной новинкой в начале следующего года станет следующее поколение кроссовера Mitsubishi Outlander, предвестником которого стал концептуальный Engelberg Tourer, презентованный весной 2019 года на Женевском автосалоне.

В продажу модель выйдет во втором квартале 2021 года.

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Mitsubishi, Автомобили, Авто.

Автор:

Телеграф
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