Детальную копию автомобиля Audi Q7 вырезали из дерева (Видео)

В этот раз моделистов-конструктор создал масштабную копию новейшего автомобиля Audi Q7.

Очередное творение моделистов-конструкторов Youtube-канала Woodworking Art стремительно набирает просмотры.

Все начинается с детальной проработки колес. известно, что они состоят из нескольких частей, как настоящие.

Далее мастер переходит к деталям шасси — мы видим, что подвеска и рулевое управление у автомобиля действующие, а отдельные детали — например, стойки и рычаги подвески — скрупулезно скопированы с реальных.

Кузов модели с этой точки зрения еще более примечателен: мало того, что открываются капот, багажник и все двери, так еще и "стекла" опускаются. В подробностях выполнен и интерьер, да и двигатель под капотом как настоящий. На всю работу ушло 15 дней.

Обращает на себя внимание тот факт, что мастер пользуется довольно простым инструментом, никаких координатных столов, станков с ЧПУ или 3D-принтеров.

Даже вместо токарного станка примененена закрепленная на столе дрель. И при этом — высокая точность и детализация конечного продукта. Что еще раз говорит нам о том, что главное в таком деле — талант, любовь к предмету и золотые руки.