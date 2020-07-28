В Hyundai разработали кондиционер нового поколения (Видео)

Компания Hyundai разработала систему кондиционирования нового поколения, которая позволит повысить качество воздуха в автомобиле и создать более приятный внутренний климат.

Были представлены три новые технологии кондиционирования воздуха: After-Blow, Multi-Air Mode и Fine Dust Indicator.

В первую очередь они появятся на моделях Hyundai, Kia и Genesis для внутреннего рынка, а затем распространятся на автомобили концерна по всему миру.

After-Blow избавляет от конденсата на испарителе и подавляет рост плесени в системе кондиционирования, которая может вызвать неприятный запах в жаркую погоду.

С такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты, которым приходится обращаться к специалистам для прочистки системы либо заниматься этим самостоятельно.

После выключения двигателя конденсат стекает с испарителя естественным образом в течение примерно 30 минут. After-Blow активируется на 10 минут, чтобы высушить испаритель и всю влагу в воздушном канале. Система кондиционирования автоматически запускает приток наружного воздуха в течение этого времени, чтобы предотвратить накопление влаги. Для того чтобы аккумулятор не разрядился полностью, устанавливается датчик заряда батареи, который также отвечает за отключение системы кондиционирования в холодное время года.

Multi-Air Mode позволяет сделать поток воздуха от кондиционера менее назойливым за счет перераспределения его через новые вентиляционные отверстия, предусмотренные в креслах водителя и пассажира. Такой режим можно активировать и выключать в зависимости от предпочтений.

Наконец, Fine Dust Indicator отслеживает качество воздуха в салоне автомобиля в режиме реального времени и предоставляет оцифрованную информацию, позволяя водителю управлять качеством воздуха. Индикатор отображает концентрацию и уровень загрязнения ультрадисперсных частиц (PM 2,5) внутри транспортного средства, используя числа и цвета для большей наглядности: синий — для загрязнений 0–15 мкг/м3, зеленый — 16–35 мкг/м3, оранжевый — 36–75 мкг/м3, красный — 76 мкг/м3 или выше.

Если ультрадисперсных частиц больше 36 мкг/м3, включается режим очистки. Если воздух не становится чище, это служит напоминанием о необходимости замены фильтров.