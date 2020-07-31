Новый седан анонсировала компания "Nissan"

Продажи начнутся в самое ближайшее время. Но больше информации компания решила не раскрывать.

На днях представители компании Nissan опубликовали тизер седана, который имеет название V-Drive.

Также, фотографию сопровождает небольшое сообщение о том, что производство уже вовсю идет на местном предприятии, на рынке модель появится в скором время. Однако, более подробной информации пока неизвестно.

Известно, что под именем V-Drive скрывается предыдущая Versa. "Четырехдверка" нового поколения была представлена в прошлом году, данная модель уже доступна на рынках других стран, таких как Латинская Америка и Соединенные Штаты, а также на Ближний Восток и в Юго-Восточной Азии.

Но на некоторых рынках компания планирует продавать прежнее и новое поколение одновременно, и Бразилия входит в их число. Вероятнее всего, никаких новых дополнений у седана предыдущего поколения не предвидеться.

Отметим, что бразильский седан имеет в оснащении 3-цилиндровый 1,0-литровый агрегат HR10DE и 4-рехцилиндровый HR16DE 1.6, которые традиционно для этой страны функционируют как на бензине, так и на этаноле, однако отдача от топлива никак не зависит: базовый агрегат выдает 77 л.с., мощность второго равняется 111 л.с.

Оба агрегата работают в паре с 5-ступенчатой "механикой".