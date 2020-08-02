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"Motocompacto": Honda зарегистрировал новую торговую марку

"Motocompacto": Honda зарегистрировал новую торговую марку
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Honda поделился новостью - теперь у них есть новая торговая марка под названием "Motocompacto". Уже известно, какие транспортные средства будут выпускаться под ней - мопед с небольшими габаритами для городских условий, который сможет складываться.

В модельном ряду компании уже было подобное транспортное средство. Представленный в 1981 году, Motocompo был очень компактным, но при этом оснащался двигателем объемом 50 "кубиков".

Он разрабатывался специально для установки в багажнике автомобиля Honda City. То есть Honda уже работала над вопросом городской мобильности 40 лет назад. Сегодня это особенно актуально и востребовано.

Honda Motor Corp зарегистрировала товарный знак под названием "Motocompacto" в классе "наземные транспортные средства, электрические скутеры". Можно предположить, что подобное транспортное средство уже находится в разработке.

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Конечно, это всего лишь товарный знак, и, как это часто бывает, есть шанс, что предполагаемый скутер так и не будет выпущен.

Около десяти лет назад Honda уже представляла концепт складного электрического мопеда Moto Compo со сменной батареей. Но он так и не был запущен в производство.

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Honda, Мопед, Motocompacto.

Автор:

Телеграф
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