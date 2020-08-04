Infiniti завершает производство купе Infiniti Q60

В ближайшее время Infiniti Q50 и Q60 должны получить полную модернизацию, но компания сталкивается с серьезными проблемами, поскольку стремится заново "изобрести себя" после нескольких лет провальных продаж.

Нынешнее роскошное купе Infiniti Q60 впервые появилось в продаже в 2016 году, вскоре после дебюта своего аналога седана Infiniti Q50.

С тех пор модели не сильно изменились, получив относительно небольшие внешние обновления, и лишившись в линейке гибридной версии Q50 в 2019 году.

Новый генеральный директор Ашвани Гупта планирует оживить Infiniti как "Nissan-plus", а не "мини-Mercedes": "Infiniti понимает, что находится не на одном уровне с Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Слишком повышенное внимание к кроссоверам и внедорожникам привело к тому, что Q50 остался единственным седаном в линейке Infiniti после прекращения выпуска Q70 в прошлом году".

По данным зарубежных СМИ, модернизация в комплекте с новой электрифицированной платформой Q50 запланирована на 2023 год. Под капотом модели все еще будет присутствовать бензиновый двигатель, но гибридная технология Nissan e-Power превратит его в генератор энергии для литий-ионной батареи и электрической силовой установки.

Что касается будущего Q60, то оно, по всей вероятности, отсутствует. На данный момент Infiniti не раскрывает перспективы Q60 (и Q50 в этом отношении), но, поскольку сегмент роскошных купе, в целом, сокращается, нет смысла продолжать предлагать продукт с низкими показателями продаж. Для сравнения, в прошлом году было продано в общей сложности 25 987 моделей Q50, и только 5 043 экземпляра Q60 нашли новых покупателей.

За последние пару лет обе модели испытали значительный спад продаж, но Q50 все еще может остаться в прайс-листах. Рестайлинг под влиянием концепции Qs Inspiration 2019 года и эта усовершенствованная силовая установка - именно то, что нужно, по мнению экспертов.

Infiniti Q60, к сожалению, находится не в том же положении, однако концепция выполнена в стиле четырехдверного купе, поэтому, вполне возможно, что Infiniti стремится объединить обе модели в одну. Убедить бывших клиентов Q60 "добавить комплект дверей" в принципе не сложно.

Как сообщалось ранее, дебют купе-кроссовера Infiniti QX55 должен состояться во второй половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.