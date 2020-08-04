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В идеальном состоянии: на аукционе выставлен Mitsubishi Lancer Evolution 2006 года

В идеальном состоянии: на аукционе выставлен Mitsubishi Lancer Evolution 2006 года
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В США выставлен на продажу Mitsubishi Lancer Evolution IX в почти идеальном состоянии. Lancer Evolution - одна из самых легендарных моделей Mitsubishi Motors.

Lancer Evolution проехал 56 тыс. км пути, после чего остался стоять в гараже, так как водитель купил более новое авто. Выручить за него планируют 12 тысяч долларов.

Mitsubishi Lancer Evolution без преувеличения является легендарным автомобилем японского производителя. На протяжении 14 лет было выпущено 10 модификаций модели.

В экстерьере отметим черный окрас кузова, а также колесные диски с диаметром 17 дюймов. В объявлении указано, что при покупке владелец может подарить "родной" комплект колес автомобиля.

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В списке оснащения указаны кондиционер и аудиосистема Pioneer, а в числе внешних доработок - карбоновая "губа" Ralliart спереди и оптика от Lancer для рынка Японии.

Отдельным пунктом указано, что не так давно автомобиль прошел ремонт по отзывной кампании из-за подушек безопасности Takata. Теперь безопасность авто не вызывает вопросов.

Как сообщалось ранее, Mitsubishi рассекретила даты дебюта новых кроссоверов Outlander и ASX.

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Все по теме:

Аукцион, Mitsubishi, Авто, Mitsubishi Lancer Evolution 2006.

Автор:

Телеграф
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