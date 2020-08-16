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Jawa работает над электрическим мотоциклом: первое фото

Jawa работает над электрическим мотоциклом: первое фото
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф avtodream.org
В сети появились первые снимки электрической версии мотоцикла Jawa, который выпускается в настоящее время индийской компанией Mahindra.

Компания Jawa занимается разработкой электробайков.

Скорее всего они будут продаваться под собственной маркой. Electric Vehicle Web и дизайнер С.Кришнан создали проект, который демонстрирует, какой вид может быть у электробайка Ява. Кстати, появится на рынке он через 2 года.

Мы видим оригинальную смесь ретро стиля и современного оформления. Если не обратить внимание на батарею, которая занимает место мотора, концепт повторяет Яву прошлого века с ДВС. Кабель зарядного устройства можно подключить к порту, который находится в бензобаке. Он играет роль отсека для хранения мелочей. Электромотор установлен на задней ступице и может похвастаться ненавязчивой конструкцией.

Jawa

Фото: Twitter

Передние и задние крылья байка, как и батареи, имеют изящные голубые линии. Они же украшают и бардачки по бокам, блоки фар. Это удачное завершение образа электробайка новой генерации. Такое оформление имеет огромную роль для фанатов бренда.

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Они считают, что привлечь к новому продукту поклонников байков с ДВС можно только посредством сохранения традиционной стилистики, которая уже всем знакома.

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Все по теме:

Мотоцикл, Электробайк, Байк, Jawa.

Автор:

Телеграф
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