Новый вид кузова: как будет выглядеть Honda Accord Type-R (Фото)

Рендеры разработали дизайнеры портала Carscoop. На представленных изображения новинка имеет агрессивный дизайн.
Судя по рендерам, новинка получила модернизированную решетку радиатора, пересмотренный задний бампер, а также появился нижний сплиттер, за счет которого уменьшился дорожный просвет.
Основным изменением модели стал новый кузов. Специалисты отмечают, что новая модификация модели должна пользоваться высоким спросом. В салоне отметим новую информационно-развлекательную систему.
В движение новинка приводится 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 306 лошадиных сил, пару которому составляет шестискоростная механическая трансмиссия. Привод – только передний.
Кроме того компания представит покупателям «заряженную» версию модели, которая будет оснащена 350-сильным двигателем. Пару более мощному силовому агрегату составит автоматическая коробка передач.