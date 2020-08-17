Wrangler на "минималках": Mahindra готовит доступный и достойный аналог

Автопроизводитель Mahindra анонсировал выпуск доступного аналога автомобиля Jeep Wrangler.

Mahindra Thar ведет свою историю от лицензионной сборки Willys CJ-3B, развернутой в Индии еще 86 лет назад для нужд индийской армии и гражданских служб.

Конструкцию автомобиля долгое время не меняли — лонжеронная рама, полноприводная трансмиссия типа "part time", трехдверный кузов.

Как рассказали во время презентации представители Mahindra, новый Thar унаследовал основные черты своего предшественника, оставшись неприхотливым внедорожником, но отвечающим современным нормам безопасности и потребностям рынка. Трехдверный внедорожник оснастили съемным тентовым или составленным из пластиковых панелей верхом.

Несмотря на свою скромную длину, которая составляет менее 4 м , автомобиль способен вместить до 6 человек за счет двух полноценных автомобильных сидений, размещенных лицом вперед и снабженных трехточечными ремнями с инерционной катушкой.

Уже в базе модель получила 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы с возможность синхронизации со смартфонами. Также на этот экран выводится информация о режиме работы трансмиссии, угле склона, ориентации в пространстве и давлении в шинах.

Моторная гамма нового Thar претерпела серьезные изменения. Под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом, который выдает 150 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы модель оснащается 2,2-литровым дизелем на 130 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой трудятся 6-ступенчатые механическая и автоматическая трансмиссии. Последняя, к слову, ставится и на российские УАЗ "Патриот".

Прием заявок на машину на официальном сайте уже открыт. Поставки начнутся в октябре. Стоимость модели пока не называется, но предыдущая версия оценивалась от 954 тыс. рупий.