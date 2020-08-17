Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger
Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger

Wrangler на "минималках": Mahindra готовит доступный и достойный аналог

Wrangler на "минималках": Mahindra готовит доступный и достойный аналог
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Автопроизводитель Mahindra анонсировал выпуск доступного аналога автомобиля Jeep Wrangler.

Mahindra Thar ведет свою историю от лицензионной сборки Willys CJ-3B, развернутой в Индии еще 86 лет назад для нужд индийской армии и гражданских служб.

Конструкцию автомобиля долгое время не меняли — лонжеронная рама, полноприводная трансмиссия типа "part time", трехдверный кузов.

Как рассказали во время презентации представители Mahindra, новый Thar унаследовал основные черты своего предшественника, оставшись неприхотливым внедорожником, но отвечающим современным нормам безопасности и потребностям рынка. Трехдверный внедорожник оснастили съемным тентовым или составленным из пластиковых панелей верхом.

Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)

Несмотря на свою скромную длину, которая составляет менее 4 м , автомобиль способен вместить до 6 человек за счет двух полноценных автомобильных сидений, размещенных лицом вперед и снабженных трехточечными ремнями с инерционной катушкой.

Уже в базе модель получила 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы с возможность синхронизации со смартфонами. Также на этот экран выводится информация о режиме работы трансмиссии, угле склона, ориентации в пространстве и давлении в шинах.

Моторная гамма нового Thar претерпела серьезные изменения. Под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом, который выдает 150 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы модель оснащается 2,2-литровым дизелем на 130 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой трудятся 6-ступенчатые механическая и автоматическая трансмиссии. Последняя, к слову, ставится и на российские УАЗ "Патриот".

Еще немного до презентации: Ram 1500 TRX снова показали на видео

Прием заявок на машину на официальном сайте уже открыт. Поставки начнутся в октябре. Стоимость модели пока не называется, но предыдущая версия оценивалась от 954 тыс. рупий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Jeep Wrangler, Mahindra Thar.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)
02 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
03 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
В Беларуси снова массово отключают интернет
В Беларуси снова массово отключают интернет
Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в &quot;Южном парке&quot; (Видео)
Протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь