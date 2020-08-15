Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
"Король лыж" Нортуг угодил в кокаиновый скандал
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)

Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)

Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Ford продолжает свой курс на установку грузовой платформы на все свои внедорожники.

Первые разговоры о компактном грузовичке "Форда" появились примерно позапрошлым летом.

Пожалуй, самый достоверный на сегодняшний день факт состоит в том, что новому пикапу Ford присвоит имя Maverick.

К сожалению, презентация в этом году вряд ли возможна, однако точно известно, что мы получим компактный пикап, идеально подходящий для жителей мегаполисов.

Ford Maverick

Под капотом находится 2,0-литровый силовой агрегат, развивающий мощность в 162 лошадиные силы - такой же двигатель имеется у стандартного Ford Transit Connect.

Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Интересно, что у данного пикапа не будет рамной конструкции. Салон будет гораздо просторнее, а сам внедорожник будет меньше по габаритам.

Цели у производителя весьма смелые: якобы он рассчитывает продавать по 100 тысяч таких пикапов в год. Так ли это на самом деле - мы узнаем не раньше 2021 года, когда должен состояться дебют. При этом до американских дилеров гипотетическая новинка вряд ли доберется раньше 2022 года.

Как сообщалось ранее, компания Ford хочет "нанять" двух роботов производства Boston Dynamics для создания точных карт своих производственных мощностей.

Также, недавно Ford выпустил новый Focus, оснащенного установкой EcoBoost Hybrid.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ford, Авто, Пикап, Ford Bronco, Ford Maverick.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
04 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Ситуация в Беларуси: Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь