Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)

Компания Ford продолжает свой курс на установку грузовой платформы на все свои внедорожники.

Первые разговоры о компактном грузовичке "Форда" появились примерно позапрошлым летом.

Пожалуй, самый достоверный на сегодняшний день факт состоит в том, что новому пикапу Ford присвоит имя Maverick.

К сожалению, презентация в этом году вряд ли возможна, однако точно известно, что мы получим компактный пикап, идеально подходящий для жителей мегаполисов.

Под капотом находится 2,0-литровый силовой агрегат, развивающий мощность в 162 лошадиные силы - такой же двигатель имеется у стандартного Ford Transit Connect.

Интересно, что у данного пикапа не будет рамной конструкции. Салон будет гораздо просторнее, а сам внедорожник будет меньше по габаритам.

Цели у производителя весьма смелые: якобы он рассчитывает продавать по 100 тысяч таких пикапов в год. Так ли это на самом деле - мы узнаем не раньше 2021 года, когда должен состояться дебют. При этом до американских дилеров гипотетическая новинка вряд ли доберется раньше 2022 года.

Как сообщалось ранее, компания Ford хочет "нанять" двух роботов производства Boston Dynamics для создания точных карт своих производственных мощностей.

Также, недавно Ford выпустил новый Focus, оснащенного установкой EcoBoost Hybrid.