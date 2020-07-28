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Ford "нанял" двух роботов Boston Dynamics для создания карт собственных заводов

Ford "нанял" двух роботов Boston Dynamics для создания карт собственных заводов
Обновлено 03:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Компания Ford хочет "нанять" двух роботов производства Boston Dynamics для создания точных карт своих производственных мощностей.

Как отмечает издание Tech Crunch, 30-килограммовые четвероногие роботы обладают возможностями лазерного сканирования и могут создавать высокоточные и детальные карты, которые затем будут использованы для модернизации и переоснащения заводов. 

Здания заводов Ford за долгие годы эксплуатации претерпели множество изменений, потому сейчас не совсем понятно соответствуют ли планы здания реальности. Компания хочет задействовать роботов Spot для создания карт, так как те обладают рядом преимуществ при выполнении подобного рода работ. 

Во-первых, таким образом будет сэкономлено огромное количество времени, отменив надобность в трудоемком процессе установки лазерных сканеров по всему объекту. Робособаки Spot могут сканировать в процессе перемещения по заводу. Таким образом это задание, как ожидается, будет завершено на 50% быстрее.  

Во-вторых роботы могут работать до двух часов, проходя за это время около 6 миль. Собранные данные возможно синтезировать для получения более детальной картины. 

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Также из-за компактных размеров, роботы могут попасть в места, не всегда доступные человеку с громоздким оборудованием.  

Для Ford это пилотный проект в сотрудничестве с Boston Dynamics, однако если он окажется успешным, то в компании не исключают дальнейшего использования передовых технологий для увеличения продуктивности своих производственных мощностей. 

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Ford, Роботы, Boston Dynamics.

Автор:

Телеграф
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