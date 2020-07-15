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Работает на свете и гравитации: "искусственный полип" сможет очистить воду от микропластика

Работает на свете и гравитации: "искусственный полип" сможет очистить воду от микропластика
Обновлено 03:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Ученые из Эйндховенского технологического университета создали крошечного робота из быстрореагирующих полимеров. Устройство способно притягивать и вылавливать частицы загрязнителей, включая микропластик, из окружающей жидкости. Робот является экологически чистым и движется за счет света и гравитации.

Данные о разработке обнародованы в журнале PNAS

Вдохновением для ученых послужило устройство коралловых полипов. Маленькие организмы способны взаимодействовать с окружающей средой, используя морское течение. Стержни этих существ совершают характерные движения, благодаря чему притягивают к себе частички пищи. 

 Искусственный полип имеет размер 1х1 сантиметр. Его оснастили стеблем, реагирующим на свет и гравитацию, благодаря которым механизм может собирать своими щупальцами мелкий мусор вокруг себя. 

Следующей целью инженеров является создание массива роботов, которые будут работать вместе. Таким образом они смогут передавать друг другу частицы и переносить их на дальние расстояния. 

Design of artificial aquatic polyp

Страдают не только люди: микропластик вредит личинкам лобстера

Несмотря на то, что главный материал, использованный для создания робота - гидрогель - чувствителен к окружающей среде, устройство способно работать вне зависимости от состава жидкости, в которой оно работает. Учены смогли обработать его таким образом, чтобы материал мог "чувствовать себя" одинаково комфортно при любой степени загрязнения и солености воды. 

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Все по теме:

Роботы, Загрязнение, Микропластик.

Автор:

Телеграф
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