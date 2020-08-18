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Porsche продолжает раскрывать детали новой Panamera

Porsche продолжает раскрывать детали новой Panamera
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Porsche показал обновленную Panamera на тизере. Полностью лифтбэк рассекретят на будущей неделе.

Компания Porsche анонсировала премьеру обновленной Panamera: показ состоится в следующую среду, 26 августа. По уже сложившейся традиции презентацию проведут онлайн.

Пока производитель обнародовал единственный тизер, позволяющий рассмотреть только диодную светотехнику. Если же судить по шпионским фотографиям прототипов, снаружи модель изменится незначительно, а главным новшеством в салоне станет руль в стиле последнего Porsche 911.

Одновременно Porsche обнародовал полное видео рекордного заезда новой версии "Панамеры" по Нюрбургрингу. Среди прочего, оно раскрывает кое-какие подробности о силовой установке: двигатель может развить, по меньшей мере, 634 л.с. и 832 Нм.

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Таким образом, мы имеем дело с модификацией, которая может заполнить нишу между 550-сильным Panamera Turbo и 680-сильным Panamera Turbo S E-Hybrid. Предположительно, новинку назовут Turbo S. При этом ранее ходили слухи, что "Порше" готовит еще более мощную гибридную версию, развивающую свыше 800 л.с. и нацеленную на конкуренцию с будущим Mercedes-AMG GT 73.

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Автомобиль, Авто, Porsche Panamera.

Автор:

Телеграф
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