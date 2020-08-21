Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Китайскому "молодняку" удалось обогнать Mercedes-Benz и BMW

Китайскому "молодняку" удалось обогнать Mercedes-Benz и BMW
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
По итогам первых семи месяцев 2020 года автомобили марки Genesis заняли первое место по продажам в премиальном сегменте у себя на родине, в Южной Корее.

Корейскому молодому бренду удалось с солидным отрывом опередить таких признанных лидеров сегмента, как Mercedes-Benz и BMW.

С января по июль южнокорейские дилеры реализовали 60 тысяч автомобилей Genesis или на 65% больше, чем годом ранее. За тот же период на автомобилях Mercedes-Benz остановили свой выбор 41,6 тысячи покупателей. Продажи еще одного немецкого бренда, BMW, оказались вдвое ниже – 29,2 тысячи автомобилей.

Предыдущий «прорыв» у Genesis случился четыре года назад. В 2016 году корейский бренд реализовал на домашнем рынке 66,3 тысячи машин, Mercedes-Benz – 56,3 тысячи, а BMW – 48,5 тысячи экземпляров. Но следующие три года Genesis уступал Mercedes-Benz, а в 2017 и 2018 годах – и BMW. В прошлом году лидером сегмента премиальных автомобилей стал Mercedes-Benz (78,1 тыс. экз.). Второе место занял Genesis (56,8 тыс. экз.), а третье досталось BMW (44,2 тыс. экз.).

Porsche продолжает раскрывать детали новой Panamera

Главным драйвером успеха Genesis в этом году стал новый кроссовер GV80, продажи которого в Южной Корее начались в марте 2020 года. Уже к июлю было продано 20 тысяч экземпляров новинки, при базовом плане в 24 тысячи экземпляров на весь текущий год. Хорошо продается и седан G80 нового поколения. В первом полугодии дилеры реализовали 29 тысяч экземпляров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, BMW, Авто, Mercedes-Benz.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Погода на Марсе: ученые выяснили, каким был климат на Красной планете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь