Китайскому "молодняку" удалось обогнать Mercedes-Benz и BMW

По итогам первых семи месяцев 2020 года автомобили марки Genesis заняли первое место по продажам в премиальном сегменте у себя на родине, в Южной Корее.

Корейскому молодому бренду удалось с солидным отрывом опередить таких признанных лидеров сегмента, как Mercedes-Benz и BMW.

С января по июль южнокорейские дилеры реализовали 60 тысяч автомобилей Genesis или на 65% больше, чем годом ранее. За тот же период на автомобилях Mercedes-Benz остановили свой выбор 41,6 тысячи покупателей. Продажи еще одного немецкого бренда, BMW, оказались вдвое ниже – 29,2 тысячи автомобилей.

Предыдущий «прорыв» у Genesis случился четыре года назад. В 2016 году корейский бренд реализовал на домашнем рынке 66,3 тысячи машин, Mercedes-Benz – 56,3 тысячи, а BMW – 48,5 тысячи экземпляров. Но следующие три года Genesis уступал Mercedes-Benz, а в 2017 и 2018 годах – и BMW. В прошлом году лидером сегмента премиальных автомобилей стал Mercedes-Benz (78,1 тыс. экз.). Второе место занял Genesis (56,8 тыс. экз.), а третье досталось BMW (44,2 тыс. экз.).

Главным драйвером успеха Genesis в этом году стал новый кроссовер GV80, продажи которого в Южной Корее начались в марте 2020 года. Уже к июлю было продано 20 тысяч экземпляров новинки, при базовом плане в 24 тысячи экземпляров на весь текущий год. Хорошо продается и седан G80 нового поколения. В первом полугодии дилеры реализовали 29 тысяч экземпляров.