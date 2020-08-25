Роскошный паркетник: VinFast показала свою версию премиального BMW X5 (Видео)

Компания, выпускающая автомобили под брендом VinFast опубликовала видео-тизер, на котором продемонстрировала роскошную версию своего паркетника Lux SA2.0, правда на подробности они поскупились.

Компанию VinFast основал первый вьетнамский долларовый миллиардер Фам Нят Выонг в 2017 году, сегодня на внутреннем рынке под данным брендом продают три модели: седан Lux A2.0, кроссовер Lux SA2.0 и хэтчбек Fadil.

При этом, первые две модели считаются из разряда премиальных, а хэтчбек относится к бюджетным. Седан и кроссовер собраны на лицензионных платформах прежних BMW 5 Series (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. Fadil — по сути лицензионная копия Opel Karl.

Смотрите тизер паркетника Lux SA2.0:

В ближайшее время гамму кроссовера Lux SA2.0 пополнит спецверсия VinFast President. На сегодняшний день компания только дразнит картинками и видео, без подробностей, правда из рекламного ролика следует, что Президент будет отличаться размерами: длина — 5146 мм (на 206 мм больше, чем у стандартного SA2.0), ширина 1987 мм (+27 мм), а высота — 1760 мм (-13 мм).

Внутреннюю отделку в видео не показали, но иностранные СМИ пишут о том, что это будет премиальная версия с дорогой отделкой.