Выпуск Lotus Evija перенесли на 2021 из-за пандемии

Планировалось, что первые купе Lotus Evija достигнут своих покупателей в последние месяцы 2020 года, однако произойдет это в середине 2021-го, если не позже.

Lotus перенесла начало производства 2000-сильного гиперкара Evija из-за пандемии коронавируса. Задержка выпуска модели связана с ограничениями, введенными в период пандемии.

График производства сместится как минимум на пять месяцев.

Изначально предполагалось что гиперкары Lotus Evija начнут поступать владельцам в конце этого года. Генеральный директор Фил Попэм подчеркнул, что автомобиль не прошел весь цикл необходимых испытаний из-за закрытых границ, а отставание от графика составляет пять месяцев. Ситуация усугубляется тем, что с аналогичной проблемой столкнулись и все прочие автопроизводители.

Топ-менеджер также успокоил клиентов, заявив, что благодаря смещению сроков удастся улучшить аэродинамические показатели электрокара. Пауза в тестах была использована Lotus для улучшения аэродинамики и наращивания прижимной силы.

Тираж из 130 экземпляров пока распродан наполовину: заказаны 70 машин ценой от 1,7 млн фунтов.

Как сообщалось ранее, Lotus выпустил юбилейную серию спорткара Elise. Кроме этого, Lotus готовит последний спорткар с бензиновым мотором.