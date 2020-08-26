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Toyota представила обновленный Land Cruiser 70: внедорожнику исполняется 36 лет
Toyota представила обновленный Land Cruiser 70

Toyota представила обновленный Land Cruiser 70: внедорожнику исполняется 36 лет

Toyota представила обновленный Land Cruiser 70: внедорожнику исполняется 36 лет
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Компания приготовила ряд новшеств для внедорожника Toyota Land Cruiser с 36-летней историей.

Рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 70 - одни из самых долго производимых автомобилей современности. Их выпускают с далекого 1984 года, то есть 36 лет, при этом периодически обновляют.

Накануне производитель сообщил об очередной модернизации легендарного внедорожника, причем в спецификации для одного из основных рынков - Австралии и Океании.

Ключевое новшество - новая медиасистема с 6,1-дюймовым дисплеем, она поддерживает навигацию и Bluetooth. Впрочем, назвать ее полностью современной сложно, ведь в ней отсутствуют цифровое радио, Apple Carplay и Android Auto.

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Также слегка изменили салон. Спереди появились два порта USB, одна розетка на 12 В и дополнительный подстаканник для пассажира. Также предусмотрен больший отсек для крупных современных смартфонов.

В результате обновления Toyota Land Cruiser 70 в Австралии подорожал на 2360-3860 местных долларов. В итоге за внедорожник придется отдать минимум 67 400 долларов.

Land Cruiser 70 оснащается безальтернативным 4,5-литровым дизельным V8 1VD-FTV мощностью 205 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой "механикой", подключаемым полным приводом и "раздаткой" с понижающим рядом.

Как сообщалось ранее, японская компания Toyota официально презентовала новый кроссовер Urban Cruiser.

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Toyota, Авто, Toyota Land Cruiser 70.

Автор:

Телеграф
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