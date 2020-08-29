Идут на уменьшение: в Mercedes-Benz поделились планами на будущее

Автопроизводитель Mercedes-Benz планирует выпускать более компактные модели.

На данный момент все внимание специалистов приковано к новому S-Class.

Помимо этого, автопроизводитель решил разработать еще более компактный автомобиль. Малогабаритной моделью будет Mercedes-Benz EQA, который должен выйти в свет до конца текущего года.

Предполагается, что уже в 2021 году его ряды пополнятся и другими компактными авто. Последние данные, которые удалось получить в ходе интервью с двумя высокопоставленными лицами в компании, свидетельствует о том, что компания не собирается останавливаться на достигнутом — имеются планы по разработке более миниатюрных авто.

Так, для этого у автопроизводителя есть все "оружия", а именно такая же архитектура, которую разработчики смогли продумать до мельчайших деталей. Отметим, что она может поддерживать несколько типов трансмиссий.

В связи с этим можно не сомневаться в том, что с данной универсальной платформой автопроизводитель сможет создавать компактные авто и дальше.