Tesla готовит новую модель: подробности

Компания Илона Маска Tesla хочет выпустить бюджетный электрический хэтчбек.

Издание Autocar, со ссылкой на слова главы компании Tesla Илона Маска, сообщает о том, что доступный электрокар для европейского рынка может быть построен на базе успешного седана Model 3.

Глава компании отметил, что автомобиль будет иметь относительно небольшой ценник. Илон Маск заявил, что у компании есть определенная миссия, в которой она не преуспеет, если не удешевит расценки на некоторые модели.

Более подробной информации о новой модели Tesla пока не обнародовано.

Специалисты издания Autocar считают, что выпуском нового электромобиля бренда может заняться завод Gigafactory 4 в Германии. На данный момент предприятие еще не достроено, однако Илон Маск планирует, что уже в 2021 году Gigafactory 4 начнет выпуск моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Также в Сеть просочились патентные изображения предполагаемой новинки.

На данный момент в модельном ряду компании представлены: Model X, Model Y, Model S и Model 3. Самым доступным автомобилем бренда является Model 3, который предлагается в США от 37 900 долларов.