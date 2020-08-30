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Tesla готовит новую модель: подробности

Tesla готовит новую модель: подробности
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф avtodream.org
Компания Илона Маска Tesla хочет выпустить бюджетный электрический хэтчбек.

Издание Autocar, со ссылкой на слова главы компании Tesla Илона Маска, сообщает о том, что доступный электрокар для европейского рынка может быть построен на базе успешного седана Model 3.

Глава компании отметил, что автомобиль будет иметь относительно небольшой ценник. Илон Маск заявил, что у компании есть определенная миссия, в которой она не преуспеет, если не удешевит расценки на некоторые модели.

Более подробной информации о новой модели Tesla пока не обнародовано.

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Специалисты издания Autocar считают, что выпуском нового электромобиля бренда может заняться завод Gigafactory 4 в Германии. На данный момент предприятие еще не достроено, однако Илон Маск планирует, что уже в 2021 году Gigafactory 4 начнет выпуск моделей Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Также в Сеть просочились патентные изображения предполагаемой новинки.

На данный момент в модельном ряду компании представлены: Model X, Model Y, Model S и Model 3. Самым доступным автомобилем бренда является Model 3, который предлагается в США от 37 900 долларов.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Tesla, Илон Макс.

Автор:

Телеграф
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