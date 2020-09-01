Легендарную модель Triumph Trident возродили (Фото)

Прототип легендарного мотоцикла Triumph Trident в новой версии продемонстрирован в сети. Это новый вариант модели, выпускавшейся более полувека назад.

Английская компания Triumph возродила модель Trident, которая выпускалась в 70-е годы. Несколько лет марка работала над этим проектом и представила концепт.

Некоторая информация о нем уже известна. Отметим, что Трайдент придется соперничать с такими мощными моделями своего жанра, как Honda CB650R и Yamaha MT-07.

Технической информации о новинке пока практически нет. Известно, что Трайдент получит мотор с 3 цилиндрами и возможностью охлаждения жидкости.

Концепт сможет похвастаться круглыми ретро-фарами и корпусом приборки. Посадка у авто явно спортивная: речь идет о широком рулевом колесе и смещенной вверх подножкой. В салонах машина появится уже в следующем году.

Компания утверждает, что их модель станет невероятно бюджетной.