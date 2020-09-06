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"Горячий" цвет: новенький KIA Stinger 2021 заметили в новой расцветке (Фото)

"Горячий" цвет: новенький KIA Stinger 2021 заметили в новой расцветке (Фото)
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Пока корейская компания KIA не выпустила ни одного официального тизера Stinger 2021, папарацци удалось "поймать" модель с новой раскраской. Седан появился в красном цвете.

Чтобы хоть как-то "подогреть" интерес поклонников марки, в Сети показали новый KIA Stinger 2021 в "горячем" красном цвете.

На фото можно увидеть седан с более четким изображениями задней части и бокового профиля. На "корме" замечены фонари, занимающие всю сторону кузова, большие выпускные патрубки и шильдик, расположенный посередине.

Остальных изменений не так уж много. Главным обновлением стали дизайнерские диски, которые говорят о том, что на фото представлена модель в исполнении GT. Однако новое "лицо" пока скрыто от взоров автолюбителей - на шпионских снимках замечен только силуэт обновленных фар.

KIA Stinger 2021

Изображенный на снимках автомобиль в топовой комплектации GT получит выхлопную систему, позволяющую 3,3-литровому V6 звучать мягче. Двигатель будет выдавать от 365 до 376 лошадиных сил.

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Производительность значительно повыситься за счет внедрения 2,5-литрового "турбо" отдачей 304 "лошадки", что больше мощности 2-литрового агрегата, которым оснащается актуальный "Стингер".

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Авто, Kia, KIA Stinger 2021.

Автор:

Телеграф
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