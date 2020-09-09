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Официально: появились первые снимки Maserati MC20

Официально: появились первые снимки Maserati MC20
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Итальянский автопроизводитель Maserati накануне дебюта показал первые официальные фотографии своего флагманского суперкара MC20.

Официально новинку от Maserati презентуют уже сегодня, 9 сентября, однако увидеть, как будет выглядеть авто можно уже сейчас. Автомобиль пришел на смену модели MC12, которая выпускалась в далеких 2004-2005 годах.

Новинка получит облегченный кузов из алюминия и композитных материалов, за счет чего вес авто составит всего 1 470 кг.

Главным новшеством в экстерьере можно признать конструкцию дверей «крылья бабочки». Салон новинки отличается виртуальной приборной панелью, а также мультимедийным комплексом с большим количеством функций.

Переключение передач будет осуществляться с помощью кнопок, а в качестве селектора для выбора режимов вождения предусмотрена поворотная шайба.

Также стоит отметить наличие спортивных сидений с максимальным количеством регулировок и отличной боковой поддержкой.

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В качестве силового агрегата используется турбомотор V6 с мощностью 630 л.с. при 730 Нм крутящего момента. В тандеме с двигателем работает 8-диапазонный «робот». Максимальная скорость Maserati MC20 ограничена отметкой в 325 км/ч, а на разгон до 100 км/ч требуется всего 2,9 секунды.

Уже известно, что одна из модификаций новинки получит электрический двигатель – в такой конфигурации на набор первых 100 км/ч потребуется всего 2,8 секунды, а запас хода достигнет 380 километров.

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Maserati, Maserati MC20.

Автор:

Телеграф
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