Пикап Chevrolet Colorado превратился в безумный родстер

Превращением пикапа в оригинальный родстер занимался Kentucky’s Cool Cars.

Чтобы придать автомобилю сходство с родстером, пришлось оставить кабину без верха, а также "обрубить" лобовое стекло.

Еще эпатажнее бывший пикап делают так называемые "суицидальные" двери.

Добавьте к этому эффектную решётку радиатора, колёса на 22 дюйма, особую окраску и пневматическую подвеску.

Заднюю дверь пришлось приварить - от этого пикап, конечно, потерял в практичности. В салоне авто мы видим кожаные кресла со вставками из "змеиной кожи". Также при отделке интерьера использовалась замша.

Сочетание цветов здесь построено на контрасте, и ведущим оттенком становится красный. На центральной консоли из стекловолокна расположился DVD-плеер. Не обошлось без мощной аудиосистемы, а управлять "укороченными" окнами можно с помощью особых клавиш.

О технических характеристиках родстера информации нет. Очевидно, ему достался 5-цилиндровый мотор с рабочим объемом 3,5 литра.

Его отдача может быть несколько выше, чем у стандартной модели (такое авто выдаёт 220 л.с.).

Во сколько обойдётся такое авто его новому владельцу - неизвестно. На прошлых торгах речь шла у сумме в 75-100 тысяч долларов.