У Toyota Land Cruiser появится достойный конкурент

Концерн KIA-Hyundai занимается созданием нового рамного внедорожника, который сможет бросить вызов культовому Land Cruiser.

Корейская модель получит внешность в стиле своего американского хита — кроссовера Telluride, а в ее основе будет рама лестничного типа и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и механическими блокировками дифференциалов.

Руководитель маркетингового отдела KIA Australia Роланд Риверо рассказал, что несмотря на то, что в модельном ряду компании уже есть большие кроссоверы, такие как Sorento и Telluride, ни один из них не обладает такими же тягово-сцепными и внедорожными характеристиками как семейство Toyota Land Cruiser.

Представитель компании отметил, что "было бы неплохо расширить модельную линейку KIA за счет внедорожника с рамой лестничного типа", но каких-либо деталей и подробностей Риверо не раскрыл.

Инсайдеры утверждают, что новый внедорожник KIA получит солидный дорожный просвет, раздаточную коробку, механические блокировки дифференциалов и сможет буксировать прицеп массой не менее 3 тонн. Модель станет приемником Mohave, который выпускается без каких-либо серьёзных технических изменений с 2008 года.

Под капотом нового KIA появится 3.0-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. с крутящим моментом 588 Нм. Этот мотор был впервые представлен на Genesis GV80 и наверняка будет более мощным, тяговитым и экологичным, чем 2.8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV.