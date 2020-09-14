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У Toyota Land Cruiser появится достойный конкурент

У Toyota Land Cruiser появится достойный конкурент
Обновлено 22:56 Пн, 14 Сентябрь 2020 Телеграф avtodream.org Фото: Twitter
Концерн KIA-Hyundai занимается созданием нового рамного внедорожника, который сможет бросить вызов культовому Land Cruiser.

Корейская модель получит внешность в стиле своего американского хита — кроссовера Telluride, а в ее основе будет рама лестничного типа и полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и механическими блокировками дифференциалов.

Руководитель маркетингового отдела KIA Australia Роланд Риверо рассказал, что несмотря на то, что в модельном ряду компании уже есть большие кроссоверы, такие как Sorento и Telluride, ни один из них не обладает такими же тягово-сцепными и внедорожными характеристиками как семейство Toyota Land Cruiser.

Представитель компании отметил, что "было бы неплохо расширить модельную линейку KIA за счет внедорожника с рамой лестничного типа", но каких-либо деталей и подробностей Риверо не раскрыл.

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Инсайдеры утверждают, что новый внедорожник KIA получит солидный дорожный просвет, раздаточную коробку, механические блокировки дифференциалов и сможет буксировать прицеп массой не менее 3 тонн. Модель станет приемником Mohave, который выпускается без каких-либо серьёзных технических изменений с 2008 года.

Под капотом нового KIA появится 3.0-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. с крутящим моментом 588 Нм. Этот мотор был впервые представлен на Genesis GV80 и наверняка будет более мощным, тяговитым и экологичным, чем 2.8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV.

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Автомобиль, Авто, Toyota Land Cruiser.

Автор:

Телеграф
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