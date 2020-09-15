Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Jaguar представил обновленный Jaguar F-Pace 2021 модельного года (Фото)

Jaguar представил обновленный Jaguar F-Pace 2021 модельного года (Фото)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Jaguar обновил свой самый популярный кроссовер F-Pace и внедрил ряд изменений, которые сосредоточены под капотом и в интерьере.

Обновленный Jaguar F-Pace, который включает в себя новый подключаемый гибридный вариант и модернизированный интерьер, намекает на дизайн будущего поколения моделей Jaguar.

Наиболее заметными внешними изменениями нового британского кроссовера стали более тонкие светодиодные фары и задние фонари, новые бамперы, перепрофилированный капот и большая решетка радиатора с ромбовидной сеткой.

Глава Jaguar по дизайну экстерьера Адам Хаттон сказал: "У нас была хорошая эра [дизайна] с F-Type 2013 года и поколения автомобилей, появившихся на его основе. Обновление F-Pace - шаг к тому, о чем мы говорим в будущем".

Jaguar F-Pace 2021

Однако салону F-Pace уделялось больше всего внимания. Как сказал главный дизайнер интерьеров Алистер Уилан: "Когда вышел интерьер [уходящего F-Pace], это был хороший интерьер, но не великолепный. Нам действительно нужно было перейти на новый уровень".

Уилан привел три основных критических замечания в адрес интерьера по отзывам клиентов: слишком много твердого пластика, ограниченное пространство для хранения и информационно-развлекательная система, и все это, по мнению бренда, было решено в обновленной модели.

Jaguar F-Pace 2021

"В этой машине нет царапающего пластика", - сказал Уилан. Наряду с более качественной отделкой, F-Pace использует рулевое колесо I-Pace и роскошные подголовники от Range Rovers. "Комфорт этого интерьера [по сравнению с салоном старого автомобиля] - это мел и сыр", - сказал Уилан.

В центральной консоли есть больше места для подстаканников и, без механической коробки передач, которая могла бы занимать пространство, появилась новая, более низкая секция для хранения вещей.

Информационно-развлекательная система - самое серьезное отличие. Используя систему Pivi Pro, впервые представленную в новом Defender, F-Pace представляет изогнутый сенсорный экран с диагональю 11,4 дюйма, подобный планшету, которого еще не было в других моделях. Другие новые технологии включают беспроводные обновления, беспроводную зарядку и ионизацию воздуха в салоне.

Jaguar F-Pace 2021

Доступны шесть силовых агрегатов, все из которых используют полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Изюминкой является новый подключаемый гибрид P400e. Он использует 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 141 л.с., чтобы в сумме развить 398 л.с. и достичь 0-100 км в час за 5,0 секунд. Он предлагает заявленные 53,1 км запаса хода только на электричестве.

В Германии засняли будущий технологический флагман BMW iNext (Фото)

Jaguar придерживается типично спортивного подхода к F-Pace, но этого недостаточно, чтобы улучшить его собрата, Land Rover Discovery Sport.

Есть четыре варианта умеренно-гибридного двигателя. Дизели варьируются от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 161 л.с. до шестицилиндрового двигателя мощностью 296 л.с. Новый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель Jaguar Land Rover, в котором используется турбонагнетатель и электрический нагнетатель, также попадает в линейку с мощностью 395 л.с.

Jaguar F-Pace 2021

Осталась только одна неэлектрифицированная модель: 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель начального уровня с турбонаддувом мощностью 247 л.с.

Используя ту же платформу D7a, что и раньше, F-Pace "остается одним из самых динамичных внедорожников", утверждает Jaguar, благодаря доработке шасси, настройке пассивной подвески и настраиваемой динамике. Jaguar также настроил амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости на более грубых поверхностях для улучшения качества езды.

"Мы хотели сделать автомобиль более роскошным и изысканным", - сказал главный инженер по продукции Колин Киркпатрик.

У Toyota Land Cruiser появится достойный конкурент
У Toyota Land Cruiser появится достойный конкурент Читать полностью

Поставки обновленного F-Pace начнутся в декабре.

Его цена составит от 40 860 фунтов стерлингов до 64 490 фунтов стерлингов за PHEV высшего класса, который появится весной 2021 года. Горячая модель SVR, оснащенная тем же 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 с наддувом, что и текущая модель, также ожидается в следующем году.

Обновленный F-Pace может выглядеть не так уж и иначе, но более мелкие детали будут отличать будущие модели.

Адам Хаттон, размышляя о дизайне Jaguar в целом, сказал: "Я думал, что нам нужно улучшить детализацию". С этой целью он создал группу детального проектирования. Новую команду возглавляет кто-то, кто раньше был дизайнером часов. У нас есть люди не из автомобильного мира, потому что людям, которые покупают роскошные автомобили, нравятся все предметы роскоши".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Jaguar, Авто, Jaguar F-Pace 2021.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
Хасиды прорываются в Украину через Беларусь: на границе полтысячи паломников
Хасиды прорываются в Украину через Беларусь: на границе полтысячи паломников
В Беларусь прибыла группа российских десантников
В Беларусь прибыла группа российских десантников
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь