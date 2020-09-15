Jaguar представил обновленный Jaguar F-Pace 2021 модельного года (Фото)

Jaguar обновил свой самый популярный кроссовер F-Pace и внедрил ряд изменений, которые сосредоточены под капотом и в интерьере.

Обновленный Jaguar F-Pace, который включает в себя новый подключаемый гибридный вариант и модернизированный интерьер, намекает на дизайн будущего поколения моделей Jaguar.

Наиболее заметными внешними изменениями нового британского кроссовера стали более тонкие светодиодные фары и задние фонари, новые бамперы, перепрофилированный капот и большая решетка радиатора с ромбовидной сеткой.

Глава Jaguar по дизайну экстерьера Адам Хаттон сказал: "У нас была хорошая эра [дизайна] с F-Type 2013 года и поколения автомобилей, появившихся на его основе. Обновление F-Pace - шаг к тому, о чем мы говорим в будущем".

Однако салону F-Pace уделялось больше всего внимания. Как сказал главный дизайнер интерьеров Алистер Уилан: "Когда вышел интерьер [уходящего F-Pace], это был хороший интерьер, но не великолепный. Нам действительно нужно было перейти на новый уровень".

Уилан привел три основных критических замечания в адрес интерьера по отзывам клиентов: слишком много твердого пластика, ограниченное пространство для хранения и информационно-развлекательная система, и все это, по мнению бренда, было решено в обновленной модели.

"В этой машине нет царапающего пластика", - сказал Уилан. Наряду с более качественной отделкой, F-Pace использует рулевое колесо I-Pace и роскошные подголовники от Range Rovers. "Комфорт этого интерьера [по сравнению с салоном старого автомобиля] - это мел и сыр", - сказал Уилан.

В центральной консоли есть больше места для подстаканников и, без механической коробки передач, которая могла бы занимать пространство, появилась новая, более низкая секция для хранения вещей.

Информационно-развлекательная система - самое серьезное отличие. Используя систему Pivi Pro, впервые представленную в новом Defender, F-Pace представляет изогнутый сенсорный экран с диагональю 11,4 дюйма, подобный планшету, которого еще не было в других моделях. Другие новые технологии включают беспроводные обновления, беспроводную зарядку и ионизацию воздуха в салоне.

Доступны шесть силовых агрегатов, все из которых используют полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Изюминкой является новый подключаемый гибрид P400e. Он использует 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 141 л.с., чтобы в сумме развить 398 л.с. и достичь 0-100 км в час за 5,0 секунд. Он предлагает заявленные 53,1 км запаса хода только на электричестве.

Jaguar придерживается типично спортивного подхода к F-Pace, но этого недостаточно, чтобы улучшить его собрата, Land Rover Discovery Sport.

Есть четыре варианта умеренно-гибридного двигателя. Дизели варьируются от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 161 л.с. до шестицилиндрового двигателя мощностью 296 л.с. Новый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель Jaguar Land Rover, в котором используется турбонагнетатель и электрический нагнетатель, также попадает в линейку с мощностью 395 л.с.

Осталась только одна неэлектрифицированная модель: 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель начального уровня с турбонаддувом мощностью 247 л.с.

Используя ту же платформу D7a, что и раньше, F-Pace "остается одним из самых динамичных внедорожников", утверждает Jaguar, благодаря доработке шасси, настройке пассивной подвески и настраиваемой динамике. Jaguar также настроил амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости на более грубых поверхностях для улучшения качества езды.

"Мы хотели сделать автомобиль более роскошным и изысканным", - сказал главный инженер по продукции Колин Киркпатрик.

Поставки обновленного F-Pace начнутся в декабре.

Его цена составит от 40 860 фунтов стерлингов до 64 490 фунтов стерлингов за PHEV высшего класса, который появится весной 2021 года. Горячая модель SVR, оснащенная тем же 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 с наддувом, что и текущая модель, также ожидается в следующем году.

Обновленный F-Pace может выглядеть не так уж и иначе, но более мелкие детали будут отличать будущие модели.

Адам Хаттон, размышляя о дизайне Jaguar в целом, сказал: "Я думал, что нам нужно улучшить детализацию". С этой целью он создал группу детального проектирования. Новую команду возглавляет кто-то, кто раньше был дизайнером часов. У нас есть люди не из автомобильного мира, потому что людям, которые покупают роскошные автомобили, нравятся все предметы роскоши".