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Toyota GR Super Sport: известно где состоится дебют гиперкара

Toyota GR Super Sport: известно где состоится дебют гиперкара
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Японцы определились с премьерой гиперкара Toyota GR Super Sport.

Прототип авто базировался на двукратном победителе суточного марафона 24 часа Ле-Мана гибридном прототипе TS050.

Это авто под управлением бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца завершило круг французской трассы перед гонкой 2020 года.

Машина примерила «камуфляж» спортивного подразделения Toyota GR. Концепт дорожного GR Super Sport был презентован ещё два года назад. Именно она, по данным наших зарубежных коллег, послужит основой для гоночной версии, которая будет участвовать в гонках нового класса Le Mans Hypercar (LMH) в 2021-ом.

Напомним, правила LMH допускают как гоночные версии дорожных гиперкаров, так и сделанные на заказ прототипы. Гибридные системы LMH разрешают устанавливать электромоторы с отдачей 268 л.с. на передние оси авто, предлагая полный привод.

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Также требование, окончательно утверждённые в этом году, позволяют использовать транспорт с общей выходной мощностью 670 л.с. при минимальном весе 1100 кг.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Гиперкар.

Автор:

Телеграф
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