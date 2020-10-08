Скачать
Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды
Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды
Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети
Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети
Праздник 8 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 8 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)

Peugeot объявил цены на новые внедорожники - 3008 и 5008

Peugeot объявил цены на новые внедорожники - 3008 и 5008
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Один из основных французских производителей автомобилей - концерн Peugeot, в начале сентября представил новые внедорожники - 3008 и 5008 2021 года. Теперь же стали известны и их ценники.

Стоимость обновленной модели кроссовера 3008 2021 в версии Active Premium начального уровня будет стартовать от 33 725 долларов. Такой вариант будет оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с мощностью в 128 л.с. Также версия Active Premium будет  доступна и с дизельным 1,5-литровым двигателем с такой же мощностью, однако за нее нужно будет приготовить от 36 289 долларов.

Версия 3008 Allure предложена также с 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным двигателем. Плюс будут доступны версии Hybrid 225 e-EAT8 и Hybrid4 300 e-EAT 8. За 1,2-литровый Allure попросят от 35 787 долларов. Самой дорогой из линии Allure будет версия Hybrid4 300 - за нее нужно "вывалить" 55 056 долларов.

Завершают линейку 3008 версии Allure Premium, GT и GT Premium. Ценник самой дорогой модели - 3008 GT Premium Hybrid4 300 - стартует от 59 243 доллара без учета дорожных расходов. Очевидно, остальные модели будут дешевле, но не меньше 35 000 долларов.

Внедорожник 5008 2021 года - стартует с ценником в 36 850 долларов США в своей базовой форме Active Premium с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем.

Как и модель 3008,  кроссовер будет доступен в таких же вариациях - Allure, Allure Premium, GT и GT Premium.  В отличии от младшей модели, 5008 получит не только 1,2-литровый бензиновый двигатель, а и 1,6-литровый. Плюс, к версии с 1,5-литровым дизельным движком прибавится модель с 2,0-литровым.

Однако, Peugeot 5008 не будет оснащен версиями Hybrid.

Ford назвал дату презентации "внедорожного" EcoSport Active и раскрыл характеристики кроссовера

Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 2021 модельного года будут доступны в автосалонах уже с начала 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Автомобиль, Peugeot, Внедорожник, Авто.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
02 Зеленский отправит Шмыгаля в отставку: озвучен прогноз по срокам
03 Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
04 Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
05 Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;У вируса нет избирательности&quot;: что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
"У вируса нет избирательности": что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
&quot;Надо проверить почту&quot;: Россия объявила в розыск Тихановскую
"Надо проверить почту": Россия объявила в розыск Тихановскую
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь