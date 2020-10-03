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Ford назвал дату презентации "внедорожного" EcoSport Active и раскрыл характеристики кроссовера

Ford назвал дату презентации "внедорожного" EcoSport Active и раскрыл характеристики кроссовера
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Ford of Europe объявил о планах по выпуску нового "внедорожного" кроссовера EcoSport Active.

Ссылаясь на растущую популярность комплектации Active на таких моделях, как Fiesta и Focus, компания Ford подтвердила, что кроссовер EcoSport будет представлен 6 ноября, сообщает Carscoops.

Компания держит детали в секрете, но заявила, что будущая модель будет отличаться увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой кузова, а также уникальным дизайном внутри и снаружи. Ford заявил, что эти изменения дадут кроссоверу "большую проходимость по бездорожью", так что любящие приключения клиенты смогут вдоволь исследовать природу.

Хотя полная информация будет объявлена в следующем месяце, тизер показывает, что кроссовер будет оснащен значками Active и черными пластиковыми крыльями. Модель также будет иметь специальные сиденья, фирменные накладки на пороги Active и уникальные колеса.

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Это не так уж и много, но вице-президент Ford of Europe по маркетингу, продажам и обслуживанию Рулант де Ваард сказал: "Клиенты говорят нам, что им нравится, как смелый стиль, практичный интерьер и универсальность EcoSport вписываются в их напряженную жизнь, поэтому мы рады улучшить внедорожник с версией Active, которая обеспечивает еще больше этих качеств".

Как сообщалось ранее, Ford готовит компактный пикап Maverick, который идеально подойдет для жителей мегаполисов.

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Ford, Авто, Ford EcoSport Active.

Автор:

Телеграф
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