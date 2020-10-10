Новая BMW "рассказала" россиянину, чей Крым

Навигаторы собранных в Калининграде автомобилей BMW знают чей Крым и при попытках въехать в него с территории РФ, прокладывают маршрут через Харьков.

Об этом российскому изданию EADaily пожаловался московский автомобилист Олег Якушкин.

По его словам, автомобиль BMW Х6 G06 он приобрел в июне 2020 года, а через месяц направился в аннексированный Крым. Навигатор автомобиля проложил маршрут через Харьков и упорно отказывался распознавать мост через керченский пролив.

Он рассказал, что уже на Крымском мосту навигатор изменил страну нахождения на Украину.

Также, по его словам, населённые пункты в навигаторе находились только тогда, когда страна указана, как Украина.

После возвращения из Крыма мужчина пожаловался дилеру на навигационную систему. В компании заявили, что владельцем программного обеспечения является компания-брендодержатель, а потому "вопрос требует многостороннего согласования и соответствующих решений".