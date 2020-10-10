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Владимир Соловьев опозорился рассказом о "звездных войнах" в Карабахе (видео)

Владимир Соловьев опозорился рассказом о "звездных войнах" в Карабахе (видео)
08:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев в шоу "Полный контакт" перепутал кадры с компьютерной игры Arma с войной в Нагорном Карабахе.

Владимир Соловьев опозорился в прямом эфире шоу "Полный контакт".

В ходе обсуждения сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе он показал ролик, на котором показаны военные действия в самопровозглашенной республике.

Однако внимательные пользователи Twitter, заподозрив неладное, нашли оригинал этого видео.

Как оказалось, ролик был обнародован китайский блогером, который снимает обзоры игр. Видео, которое Соловьев предоставил, как ситуацию в Нагорном Карабахе, и назвав его "звездными войнами" оказалось обзором компьютерной игры Arma.

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В сети начали подшучивать над телеведущим.

"В Сирии они показывали ролик из Call of Duty, а тут решили показать бой из ARMA3. Наверное спонсор этого эфира была студия Bohemia Interactive"

"Хорошо что в России уголовная ответственность за фейковые новости"

"Говорят, если вечернему мудозвону оторвать голову, он еще полчаса будет врать"

"Если вечернему мудозвону оторвать голову, на ее места вырастут еще две"

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Владимир Соловьев.

Автор:

Телеграф
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