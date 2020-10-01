Украина построит военно-морскую базу под Северодонецком: сеть рассмешил очередной фейк РосСМИ

Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил о намерении Украины построить военно-морскую базу в Северодонецке. Тот факт, что город не имеет выхода к морю, его, очевидно, не смутил.

Киселев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Украина намерена построить новую военно-морскую базу в Северодонецке, что в Луганской области.

Про подводный флот #НАТО в #Донецк слышал еще в 2014 году. Тогда же видел, как по Кальмиусу шли две подводные лодки. А вот на морские курорты Севередонецка так и не смог попасть :(( #Россиястранаfake #Киселев учи географию!!! pic.twitter.com/neA1D8gLl6 — Сергей Вендин (@Vendin) September 30, 2020

Очевидно, что Украина не планирует строить военно-морскую базу в этом городе, так как он не имеет выхода к морю.

В соцсетях отреагировали на заявление Киселева, вспомнив о других известных фейках РосСМИ

Ранее пропагандист Кремля Киселев решил сам расследовать отравление Алексея Навального для чего заночевал в гостиничном номере в Томске, в котором незадолго до происшествия останавливался российский оппозиционер.