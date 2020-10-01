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Украина построит военно-морскую базу под Северодонецком: сеть рассмешил очередной фейк РосСМИ

Украина построит военно-морскую базу под Северодонецком: сеть рассмешил очередной фейк РосСМИ
Обновлено 04:47 Сегодня Телеграф
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил о намерении Украины построить военно-морскую базу в Северодонецке. Тот факт, что город не имеет выхода к морю, его, очевидно, не смутил.

Киселев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Украина намерена построить новую военно-морскую базу в Северодонецке, что в Луганской области.

Очевидно, что Украина не планирует строить военно-морскую базу в этом городе, так как он не имеет выхода к морю. 

В соцсетях отреагировали на заявление Киселева, вспомнив о других известных фейках РосСМИ

Ранее пропагандист Кремля Киселев решил сам расследовать отравление Алексея Навального для чего заночевал в гостиничном номере в Томске, в котором незадолго до происшествия останавливался российский оппозиционер.

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Россия, Дмитрий Киселев, Фейки.

Автор:

Телеграф
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