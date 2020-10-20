SSC Tuatara установил рекорд скорости для серийных автомобилей: впечатляющее видео

SSC Tuatara за 1,6 миллиона долларов стал самым быстрым автомобилем в мире, разогнавшись до 508,7 километров в час.

SSC Tuatara установил новый рекорд самого быстрого серийного автомобиля в мире на семимильном отрезке государственной трассы 160 в Неваде. Об этом сообщает Business Insider.

Титул теперь принадлежит последней разработке SSC North America. Американская компания объявила о триумфальном событии в понедельник, 19 октября, а сам рекорд был установлен 10 октября.

View this post on Instagram A post shared by SSC North America (@ssc_northamerica) on Apr 13, 2020 at 10:04am PDT

Автомобиль в среднем разгонялся до 508,7 километров в час за два заезда подряд.

View this post on Instagram A post shared by SSC North America (@ssc_northamerica) on Apr 27, 2020 at 12:55pm PDT

SSC Tuatara можно приобрести за 1,6 миллиона долларов, и оснащен он двигателем мощностью 1750 лошадиных сил.

Последним автомобилем, установившим рекорд скорости серийного автомобиля, стал Bugatti Chiron Super Sport в 2019 году на треке в Германии. Chiron Super Sport тогда развил скорость 490,4 километров в час.

Как ранее писал "Телеграф", суперкар Tuatara вышел в производство в 2019 году - спустя десять лет тщательных разработок.