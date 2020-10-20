Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Бои продолжались всю ночь: что происходит в Нагорном Карабахе 20 октября (видео)
Магнитная буря надвигается: украинцев предупредили об опасности
Магнитная буря надвигается: украинцев предупредили об опасности
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

SSC Tuatara установил рекорд скорости для серийных автомобилей: впечатляющее видео

SSC Tuatara установил рекорд скорости для серийных автомобилей: впечатляющее видео
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram SSC Tuatara Registry
SSC Tuatara за 1,6 миллиона долларов стал самым быстрым автомобилем в мире, разогнавшись до 508,7 километров в час.

SSC Tuatara установил новый рекорд самого быстрого серийного автомобиля в мире на семимильном отрезке государственной трассы 160 в Неваде. Об этом сообщает Business Insider.

Титул теперь принадлежит последней разработке SSC North America. Американская компания объявила о триумфальном событии в понедельник, 19 октября, а сам рекорд был установлен 10 октября.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SSC North America (@ssc_northamerica) on

Автомобиль в среднем разгонялся до 508,7 километров в час за два заезда подряд.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SSC North America (@ssc_northamerica) on

SSC Tuatara можно приобрести за 1,6 миллиона долларов, и оснащен он двигателем мощностью 1750 лошадиных сил.

Последним автомобилем, установившим рекорд скорости серийного автомобиля, стал Bugatti Chiron Super Sport в 2019 году на треке в Германии. Chiron Super Sport тогда развил скорость 490,4 километров в час.

Как ранее писал "Телеграф", суперкар Tuatara вышел в производство в 2019 году - спустя десять лет тщательных разработок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Рекорд, Авто, SSC Tuatara.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
02 В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине
03 Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
04 Невестка Кернеса раскрыла новые данные о состоянии здоровья мэра Харькова
05 В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Коронавирус доводит людей до самоубийства: инфекционист рассказала, как изменилось заболевание
Машина слетела в реку в центре Харькова: первое видео ЧП
Машина слетела в реку в центре Харькова: первое видео ЧП
Уничтоженный урожай и разрушения: появились фото последствий урагана в Анталии
Уничтоженный урожай и разрушения: появились фото последствий урагана в Анталии
Два года назад в жуткой аварии погибла звезда &quot;Дизель шоу&quot; Марина Поплавская
Два года назад в жуткой аварии погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь