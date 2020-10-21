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GMC показала, как будет выглядеть новый полностью электрический HUMMER (Фото)

GMC показала, как будет выглядеть новый полностью электрический HUMMER (Фото)
Обновлено 04:42 Сегодня Телеграф FOX Фото: Твиттер - Jalopnik
Компания GMC представила HUMMER EV - "Первый в мире полностью электрический суперпикап".

Пикап с батарейным питанием станет первым продуктом GMC, построенным на новой платформе электромобилей Ultium, на которой планируется построить ряд пикапов и грузовиков с нулевым выбросом. 

Громадный пикап оформлен в современном стиле, вдохновленном бензиновым HUMMER H2. 

Модель Edition 1 поступит на рынки США следующей осенью ценой в 112 595 долларов.  Модель будет иметь полный привод, три электродвигателя с общей мощностью 1000 л.с. и способностью разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды.

Кабина оборудована съемными панелями на крыше, которые убираются в передний багажник, а также задним стеклом с электроприводом и шестипозиционной задней дверью MultiPro GMC.

Edition 1 также поставляется с системой пневматической подвески, которая может увеличить дорожный просвет на 15 сантиметров, и рулевым управлением на четыре колеса с уникальным режимом CrabWalk, который позволяет автомобилю двигаться по диагонали на низких скоростях.

Пикап оборудован системой камер с 360-градусным обзором, которая должна помочь при преодолении труднопроходимого бездорожья.

HUMMER EV также будет оборудован автопилотом Super Cruise от GM, правда пока это будет работать только на дорогах США. Впрочем позже систему могут дополнить новыми маршрутами. 

Однако наиболее важным атрибутом может быть дальность езды на одной зарядке, которую GM оценивает в 560 километров.  

Осенью 2022 года GM представит модель за 99 995 долларов с трехмоторной трансмиссией. Весной 2023 года - модель за 89 995 долларов с двумя двигателями, а весной 2024 года - версию за 79 995 долларов без пневмоподвески.

Напомним, SSC Tuatara за 1,6 миллиона долларов стал самым быстрым серийным автомобилем в мире, разогнавшись до 508,7 километров в час.

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Автомобиль, Hummer, GMC.

Автор:

Телеграф
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