Самый необычный автомобиль выставили на аукционе в Париже (Фото)

Как сообщается на официальном сайте аукциона Artcurial, планируется выставить оригинальный трицикл Bond Bug, способный разгоняться до 100 км/час за 3,5 секунды.
Изначально это был Bond Bug 700 ES, такие авто выпускали в Великобритании с 1970 по 1974 год. Со временем он подвергся многим трансформациям.
Отмечается, что на выставленной модели спереди стоит мотоциклетный двигатель Yamaha YZF-R1, который позволяет микрокару одолеть более 200 километров в час.
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Мотоколяска окрашена в традиционный для модели оранжевый оттенок. Вместо обычных дверей у этого авто они верхнеподвесные, их оставили оригинальными.
О владельце Bond Bug, а также о пробеге автомобиля ничего неизвестно.
Аукцион Artcurial оценивает его в сумму от 20 до 30 тысяч евро. Само мероприятие пройдет в Париже 1 ноября этого года.
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