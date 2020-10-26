Самый необычный автомобиль выставили на аукционе в Париже (Фото)

Как сообщается на официальном сайте аукциона Artcurial, планируется выставить оригинальный трицикл Bond Bug, способный разгоняться до 100 км/час за 3,5 секунды.

Изначально это был Bond Bug 700 ES, такие авто выпускали в Великобритании с 1970 по 1974 год. Со временем он подвергся многим трансформациям.

Отмечается, что на выставленной модели спереди стоит мото­циклетный двигатель Yamaha YZF-R1, который позволяет микрокару одолеть более 200 километров в час.

View this post on Instagram A post shared by SILODROME (@silodrome) on Oct 20, 2020 at 7:56am PDT

Мотоколяска окрашена в традиционный для модели оранжевый оттенок. Вместо обычных дверей у этого авто они верхнеподвесные, их оставили оригинальными.

О владельце Bond Bug, а также о пробеге автомобиля ничего неизвестно.

Аукцион Artcurial оценивает его в сумму от 20 до 30 тысяч евро. Само мероприятие пройдет в Париже 1 ноября этого года.

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